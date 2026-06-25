2027年夏に暫定開通が予定されています。新潟と福島を結ぶ国道289号『八十里越』で、新しいルートの工事が進められています。普段は立ち入ることができない工事現場にカメラが入りました。 ■奈良瀬哲也記者 「国道289号です。ゲートを通ると、ここから八十里越の工事区間に入ります。一般車両は入れないということです。」 三条市から福島県只見町を結ぶ『八十里越』。約20.8kmの区間で工事が進められて