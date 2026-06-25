FIFAワールドカップ2026日本代表のスウェーデン戦を前に、アメリカ・ダラスでは日本代表の応援イベント森保一監督がサプライズで登場しました。日本時間26日に行われるスウェーデン戦を前に、ダラスでは日本代表の応援イベントが開催され、青いユニフォームを着た多くのサポーターが駆けつけました。日本のサポーター「とにかく絶対勝つぞー！」「絶対勝ってください！強い日本を応援しています！「優勝を期待しています！」「バ