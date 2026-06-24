今年4月4日に埼玉スタジアムで開催された＜THE GAME CENTER FOOTBALL DREAM MATCH＞のために結成された、SKY-HI、SOTA・RYUHEI・JUNON (BE:FIRST)、ADAM (STARGLOW)による特別ユニット “BMSG STRIKERS”。6月26日(金)に新曲｢Standing Here｣をデジタルリリースすることが決定した。｢Standing Here｣は、数々の国内外アーティストを手掛けてきたプロデューサー・UTAと共に制作された、フットボールカルチャーとそれぞれの生き様を重