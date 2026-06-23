「マレーシア＆日本の小学生が繋がり一緒に考えるSDGs つくろう！守ろう！ボルネオゾウの未来2026」の第1回イベントが、6月13日(土)に開催された。今後も引き続き第2回を6月27日(土)、第3回を7月11日(土)に開催予定だ。遊びを通じて学ぶボルネオゾウとの共存課題ボルネオ島は世界で3番目に大きな島。ボルネオゾウやボルネオオランウータンなど世界でも計り知れない数の生きものたちが暮らし、「生命の宝庫」といわれている。生命を