『風、薫る』（NHK総合）第62話は、ナレーションを務める研ナオコの言葉を借りれば「行き違い、すれ違い、新しい風が吹いてきた」ドラマ後半への布石だった。 参考：トキの年収は現在なら1000万円？『ばけばけ』を“シンデレラ”の物語にしなかった理由 看護を学びたいというツヤ（東野絢香）の願いは聞き届けられた。りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は院長の多田（筒井道隆）に頭を下げ、特別に受講が認められ