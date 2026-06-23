『風、薫る』（NHK総合）第62話は、ナレーションを務める研ナオコの言葉を借りれば「行き違い、すれ違い、新しい風が吹いてきた」ドラマ後半への布石だった。

参考：トキの年収は現在なら1000万円？ 『ばけばけ』を“シンデレラ”の物語にしなかった理由

看護を学びたいというツヤ（東野絢香）の願いは聞き届けられた。りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は院長の多田（筒井道隆）に頭を下げ、特別に受講が認められた。ツヤは看病婦の仕事と並行して、空き時間と休日に講義に参加することになった。生徒たちも、ツヤが看護婦志望であると知って教室に迎え入れる。

看護婦養成所を卒業し、帝都医大病院で働きはじめたりんたちだったが、いきなり看護婦取締に任命され、看護科の第1期生を教えることになった。自分たちでいいのかという戸惑いに加えて、生徒の姿勢もプレッシャーになる。直美は、優秀な生徒たちを教えられるのかとこぼしながら「バーンズ先生の夢でもあるし、頑張らないとね」と言って、気持ちを切り替えた。

そして迎えた給料日。いそいそと裏庭の切り株に集合したりん、直美、多江（生田絵梨花）、トメ（原嶋凛）の4人は、給料袋を開いて顔を見合わせる。入っていたのは10円。明治22年当時の1円はおよそ2万円前後で、初任給としては多くも少なくもないというところだろうか。

ただし、りんたちからすれば、当初、看護婦の月給は30円と聞いていたので「話が違う」と言われても仕方がない。同じ看護婦でも、海外とトレインド・ナースが導入されたばかりの日本では待遇に差があった。

ちなみに、前作『ばけばけ』（NHK総合）で、ヘブン（トミー・バストウ）の女中になったトキ（髙石あかり）が受け取った給金の額は月20円で、当時としては高給だったことがわかる。作中でサワ（円井わん）が驚いたのも無理はない。

給与が10円だったことで現実的な問題が生じる。りんと一家は、卯三郎（坂東彌十郎）が物置にしていた離れに住んでおり、給料がもらえるようになったら出て行く約束だったが、これでは出て行こうにも住む場所が見つかるかもわからない。安（早坂美海）が嫁いだ後も、環（英茉）と美津（水野美紀）と3人で暮らしていくのだ。

直美も、以前住んでいた長屋を訪れたときに、空きがないと聞かされていたので、りんと直美の前に住宅問題が喫緊の課題として浮上した。

さて、シマケン（佐野晶哉）である。夜通し机に向かい執筆する背中は、何かに取りつかれたような鬼気迫るものだった。でき上がった原稿にタイトルと名前を書き入れ、筆を置いた。筆名は「島田健次郎」にしたようだ。書き上げた原稿を抱えて向かったのは団子屋の店先。りんを待っていたが待ち人は来ず、行き違いで二人は出会えなかった。

このことは何を意味するのか？ 占い師の真風（研ナオコ）は、りんに「順風満帆なときこそ気を付けるんだよ。間違いが正しくて、正しいが間違いのことがある」と意味深な言葉を投げかける。たしかに、看護婦になって働くりんは、給料が少なかったことをのぞけば順風満帆である。占い師は未来を予言するので、真風の言葉が正しいとすると、正解だと思ってした選択が、間違いだったことになるのだろうか。

シマケンは、初めての作品をりんに見せたかったのだろう。感想をもらいたかったのかもしれない。何を言われても、りんの言うことならシマケンは喜んで受け止めたはずだ。その機会を逸したことは、二人の今後にどう影響するのか。

語りを担当する研ナオコは、意外にも朝ドラは今作が初出演。作中で占い師の真風としても登場する。風を読む真風は人間の運命を知っている。最小限のかかわりによって未来へ手招きする真風は、存在自体が風のようだ。印象的なトーンを持ちながらまったく耳ざわりではない研のボイスは、この役に適任である。（文＝石河コウヘイ）