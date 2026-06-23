ふみのが、7月22日より放送開始となるフジテレビの7月期水10ドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌に、書き下ろし楽曲「東京」が決定したことを明らかにした。2026年1月のデビューから間もなく、4月クールで放送された『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』に続き、2クール連続となるGP帯連続ドラマ主題歌を務める。『Tokyo middle 30』は、中国でヒットを記録したドラマ『Nothing But Thirty』を原作に、日本版としてオリジナルリ