フジテレビの堀池亮介アナウンサーが、22日に放送された同局のサッカー情報番組『MONDAY FOOTBALL みんなのJ』で、サッカー元日本代表の父・堀池巧氏と親子共演を果たした。フジテレビの堀池亮介アナウンサーこの日の放送では、堀池亮介アナが「Jリーグオールスター」を取材。かつてオールスターに出場したレジェンドの一人として参加していた堀池巧氏がインタビューブースに来て、親子共演することになった。番組MCの小野伸二氏が