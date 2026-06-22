【経済ニュースの核心】ヤマダ&エディオン経営統合で売上高は2.4兆円規模に SPAで人口減少の波を乗り越えられるのかトヨタ自動車が9日、自動運転技術の導入に向け国内の有力新興企業と資本・業務提携した。自動運転システムの開発や導入を手がけるティアフォー（東京・品川）に傘下のトヨタ・インベンション・パートナーズが出資した。出資比率は1％で、株式の取得金額は10億円規模とみられる。また、ティアフォーは同時