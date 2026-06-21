オリオールズ戦で16号、サッカー日本はゴールラッシュ

米大リーグのドジャースは20日（日本時間21日）、本拠地でオリオールズに2-3で敗れた。「1番・DH」の大谷翔平投手が9回先頭で打席に立ち、中堅右へ16号ソロを放った。この時刻、サッカー日本代表が北中米ワールドカップで2点目を奪った直後。偶然のシンクロに日本のファンからは驚きの声が上がっている。

大谷は「1番・DH」で2試合ぶりにスタメン復帰。3点を追う9回先頭で打席に入ると、中堅右へ飛距離413フィート（約125.9メートル）の豪快弾を叩き込んだ。この時間、メキシコで行われているサッカーの北中米ワールドカップでは、日本がチュニジア相手に前半31分、上田綺世のゴールで2-0とリードを広げた直後。まるでお祭りのような展開に、日本のファンはX上に驚きの声を並べた。

「日本中ワールドカップに集中してる時間だと思うけど 大谷さん16号ホームラン来た〜」

「ワールドカップも見ないとあかんのに、大谷くんまでホームラン！」

「ワールドカップで盛り上がってる最中大谷がホームラン打ったらしい」

「ワールドカップとメジャー観戦の二刀流しとる！！」

「どっち見りゃいいんだこれ」

「大谷さんがホームラン打ったよ！（MLBとFIFAワールドカップ同時に観てる）」

大谷は真美子夫人の出産のため、前日の試合を欠場。第2子誕生をインスタグラムで報告していた。自らへの祝砲にもなり、ネット上には「第2子誕生の翌日におめでとう」「2人のパパになって、祝・初ホームラン」「父の日じゃん！」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）