『スター・ウォーズ』の生みの親ジョージ・ルーカスは、ルーカスフィルムをディズニーに売却してから14年近くが経った現在も、同シリーズと深く結びついた場所を所有し続けているようだ。 2012年、ルーカスは自身が創設したルーカスフィルムをウォルト・ディズニー・カンパニーに40億5,000万ドルで売却。これにより『スター・ウォーズ』や『イン