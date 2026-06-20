資料浴衣の着付け 岡山県が2026年7月26日、倉敷市内の飲食店で男女が浴衣姿で集まる「ランチ交流会」を開催します。浴衣の着付けや着こなしが学べる事前企画も用意しています。 女性は7月5日、12日、26日にくらしき物語館で、男性は7月25日に倉敷マスカットスタジアムの研修棟で、浴衣の着付けや着こなし、身のこなしの特別講座が開かれます。 若者が恋愛や結婚を前向きに捉える意識を高めようと、岡山県は「晴れ恋