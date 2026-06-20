エクストレイル「ROCK CREEK」が体現する「タフギア」の新境地近年、SUVの電動化が進むとともに、都市部にも馴染むシャープで洗練された外観のモデルが増加しています。日産「エクストレイル」も現行型では上質さやプレミアム感が高まりました。そうしたなか、エクストレイル本来の持ち味である無骨でアウトドア感の強いテイストをあえて前面に押し出している仕様が「ROCK CREEK（ロッククリーク）」です。【画像】超カッコイ