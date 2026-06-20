本拠地オリオールズ戦【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦のスタメンから外れた。球団によると、「育児休暇」のためだという。大谷は昨年4月、第一子となる長女の誕生のため「父親リスト」に入った。メジャーリーグでは産休制度が2011年に導入され、最長で3日間の休みが取得できる。過去には田中将大投手やダルビッシ