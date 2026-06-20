8人組グループ・B&ZAIの橋本涼と本高克樹（※高＝はしごだか）、元乃木坂46の二代目キャプテンでタレントの秋元真夏が、20日放送のテレビ朝日系『池上彰のニュースそうだったのか!!実は知らない国家SP』（後6：56）に出演する。【番組カット】楽しそうにスタジオトークする伊集院光＆秋元真夏＆磯野貴理子最近大きな話題となっている出来事から、今さら「知らない」とは恥ずかしくて言えないニュースまで、池上彰が基礎