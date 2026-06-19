7回無死一塁でダルベックが三振＆守備妨害、一気に2アウトに■巨人 2ー3 中日（19日・東京ドーム）巨人は19日、東京ドームで行われた中日戦で惜敗し、首位陥落した。橋上秀樹監督代行は「竹丸は普段に比べてちょっと状態が悪かった。ヒットは出ましたけど、なかなか得点につながらなかった。もう少しつながるような作戦も絡めたものが必要だったかなという反省が残りました」と振り返った。不運もあった。7回無死一塁、一塁走