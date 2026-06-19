レンジャーズ時代は活躍も…今季は打率.195、OPS.599フィリーズのアドリス・ガルシア外野手が18日（日本時間19日）、右広背筋の修復手術を受けるため今季全休となることが決まった。今季から1年1000万ドル（約15億円）の契約を結んで加入した元巨人助っ人。高額契約に見合わない成績と突然のシーズン終了に対し、米ファンからは辛辣な批判の声が殺到している。負傷の引き金となったのは、6月10日（日本時間11日）に行われたブ