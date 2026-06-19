セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「セブン−イレブンアプリ」会員限定で、週替わりで人気の菓子を無料でもらえる「週末お菓子無料クーポン」を6月限定で配信します。【画像】“無料”でもらえる「週末お菓子クーポン」対象商品「週末お菓子無料クーポン」は、毎週金曜日の午後11時59分までにアプリ会員登録している人に対し、6月の毎週土曜日に1枚配信。配信週の土曜日・日曜日のいずれかで、対象の菓子と引き