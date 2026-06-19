タレントのＳＨＥＬＬＹが１９日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。３人娘のママだが、子どもたちの芸能界入りは「絶対ダメです」という理由を語った。

この日はＳＨＥＬＬＹと澤穂希さんのママさんコンビが出演。子供の将来について話が及ぶと、ＳＨＥＬＬＹは「芸能界は絶対ダメです」とキッパリ。ハライチ澤部佑が「『ママ、本気だから』って言ったら？」と聞くと「本気だというなら、本気でやってちゃんと返ってくる仕事をしなさいという」と即答。「頑張っても結果が出るか分からない仕事は、できればやめてほしい」と母心をのぞかせた。

澤部も「運要素がでかすぎるか」と納得。すると神田愛花が「（ＳＨＥＬＬＹが現在住んでいる）オーストラリアの芸能界は？」と質問。ＳＨＥＬＬＹは「１００歩譲ってって感じ」と渋々の様子で「やるんだったら一切言わない」と助力はしないと宣言だ。

長女はずっと獣医を希望しているといい、ハライチ岩井勇気が「獣医さんで動物番組でブレークするのは？」と聞くと、ＳＨＥＬＬＹは「それはめっちゃいい。好きが高じて…なのはいい」と話していた。