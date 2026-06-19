冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」の公式「X」アカウントが、6月19日の「いいきゅうりの日」にキュウリのレシピを紹介しています。【画像】無限に食べられそう…！アイラップで作る「じゃばらきゅうり」レシピ割り箸を使うと簡単「じゃばらきゅうり」公式アカウントは、「激ウマすぎて一瞬で消えた」「包丁に自信なかったんだけど…ホント簡単だったから、オススメ」とコメント。キ