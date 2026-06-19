元TOKIOの城島茂（55）が、田植えに励む様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】城島茂、6歳の息子が写る写真2019年9月、タレントの菊池梨沙（31）と結婚し、6歳の息子を育てている城島。お互いのInstagramで家族との日常を発信している。菊池は自宅で家族とクリスマスを楽しんだ様子、城島は母の日に息子の後ろ姿を公開し、「お子さん大きくなりましたねー」「かわいすぎるぅ〜」と話題になっていた。泥だらけで田植え