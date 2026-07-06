「地獄見せてやる」。娘に対し、留守番電話にメッセージを残し脅迫したとして74歳の男が逮捕されました。岩内町の74歳の男は今月2日、50歳の娘に電話し留守番電話に「地球上から消えることになる」「地獄見せてやる」などと音声を吹き込み、脅迫した疑いがもたれています。調べに対して男は容疑を認めていて、娘との間に過去にもトラブルがあったということです。警察が事件の経緯などを調べています。