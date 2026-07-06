大手牛丼チェーン「吉野家」は6日、公式サイトを通じ、完売した「ドラクエウォークコラボセット」について追加予約販売を実施すると発表した。同商品は今月2日午前10時から吉野家公式通販ショップで数量限定販売を開始したが、用意していた分は完売。同社は「ご購入を楽しみにされていたお客様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、受注生産を行うと報告した。追加予約の対象は「ドラクエウォ