日本テレビ系朝の情報番組「Ｏｈａ！４ＮＥＷＳＬＩＶＥ」（月〜金曜・前４時半）が６日に放送され、翌７日の放送休止を告知した。番組最後に月、火曜ＭＣを担当する同局の安村直樹アナウンサーが「明日はＦＩＦＡワールドカップ２０２６中継のためお休みさせていただきます」とサッカー北中米Ｗ杯の決勝トーナメント２回戦、ポルトガル―スペイン戦が放送されることを案内。また「私も夏休みでしばらくいなくなります」