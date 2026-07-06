お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が新会社を設立したことを6日、自身のインスタグラムで報告した。バービーは「女性の自己決定を支える新会社『株式会社bloomest(ブルーメスト)』を設立しました」と報告した。同会社については「この会社は、エンターテインメントの力を通じて、人が最初の一歩を踏み出す勇気を持てること。そして、自己決定を通じて、自分らしい選択肢を増やしていけること。そんなきっかけ