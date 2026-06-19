サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループB第2節のスイス―ボスニア・ヘルツェゴビナが米ロサンゼルス・スタジアムで行われ、スイスが4-1で快勝した。後半にはボスニアDFが一発退場。明らかな反則で今大会4枚目のレッドカードが飛び出した。

試合はスコアレスで迎えた後半29分、スイスが交代出場のマンザンビの先制点でリード。その直後の同35分にもスイスに絶好機が到来したが、スルーパスに抜け出したエンボロに対し堪らず、ボスニアのムハレモヴィッチが足でタックル。ペナルティーエリア手前で決定機を阻んだこの反則で、主審はムハレモヴィッチにレッドカードを提示した。

直後にスロー映像が流れると、反則したムハレモヴィッチの足がボールにチャレンジしていない明らかな反則であったことが明確に。スポーツチャンネル「DAZN」の配信では、元日本代表の佐藤寿人氏、J1広島の川辺駿が解説陣に揃った実況席からも「レッドカードに間違いないですね」との声が漏れていた。

今大会でレッドカードが提示されたのは、3枚が提示された開幕戦以来。通算4枚目となり、64試合でレッドカード4枚だった前回2022年のカタールW杯に開幕1週間で早くも並んだ。



（THE ANSWER編集部）