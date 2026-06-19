【W杯2026】本田圭佑、チュニジア戦でも解説担当 日テレで生放送
サッカー元日本代表エースの本田圭佑が、21日に日本テレビ系で生中継される『FIFAワールドカップ2026日本×チュニジア』（前10：25）で解説を務めることが19日、発表された。前日特番にも現地から生出演する。
【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開
強豪・オランダとの初戦で引き分けとなるスタートを切った日本は、第2戦でチュニジアと対戦する。チュニジアは、初戦でスウェーデンに1対5で敗れた後、ラムシ監督を電撃解任し、ルナール新監督が就任。互いに勝利が求められる戦いとなる。
本田は、NHKで放送された初戦に続き、解説を務める。現在もピッチに立ち続ける現役選手ならではのリアルな視点と、豊富な経験に基づいた鋭い分析、サポーターの気持ちを代弁する熱量あふれる“本田語録”で日本の勝利を後押しする。
さらに、本田は20日放送の『緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』（後7：00）にもメキシコ・モンテレイから生出演。日本勝利のキーマンや、スタメン予想、得点予想など、運命のチュニジア戦を語る。
【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開
強豪・オランダとの初戦で引き分けとなるスタートを切った日本は、第2戦でチュニジアと対戦する。チュニジアは、初戦でスウェーデンに1対5で敗れた後、ラムシ監督を電撃解任し、ルナール新監督が就任。互いに勝利が求められる戦いとなる。
さらに、本田は20日放送の『緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』（後7：00）にもメキシコ・モンテレイから生出演。日本勝利のキーマンや、スタメン予想、得点予想など、運命のチュニジア戦を語る。