サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組グローバルボーイズグループ・KO1KEYZ(コイキーズ)が、10月7日に日本と韓国で同時デビューすることが決定した。6月18日12時より、日本デビューシングルの予約受付もスタートした。KO1KEYZ (C)LAPONE ENTERTAINMENT同グループの日本デビューシングルは、タイトル曲を含む新曲3曲を軸に構成されるほか、番組内で話題を集めたコンセプト評価曲「BLACK ANG