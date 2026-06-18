コロンビアが３−１勝利！ ディアスが１Ｇ１Ａの活躍、ウズベキスタンは歴史的な初得点【Ｗ杯】
北中米ワールドカップで現地６月17日、グループステージＫ組の第１節が開催。初出場のウズベキスタン代表と、２大会ぶり７回目の出場となるコロンビア代表が、エスタディオ・シウダ・デ・メヒコで対戦した。
序盤からポゼッションで上回るコロンビアに対し、ウズベキスタンは堅実な守備で対応する。
32分、縦パスに抜け出したコロンビアのディアスが放った決定的なシュートは、ポストに弾かれてゴールならず。その２分後、ディアスに対する激しいタックルで、ウズベキスタンのクサノフにイエローカードが提示される。
試合を優位に進めるコロンビアが、40分に先制点を奪う。ディアスの浮き球のミドルパスに、走り込んだムニョスが巧みにダイレクトで合わせてネットを揺らした。
コロンビアの１点リードで迎えた後半、60分にウズベキスタンが試合を振り出しに戻す。ショムロドフのボレーシュートのこぼれ球をファイズラエフが押し込む。同国史上初のＷ杯での得点だ。
同点に追いつかれたコロンビアは、65分に勝ち越す。スローインの流れからプエルタのお膳立てで、ディアスが狙いすましたシュートを流し込んだ。
その後も一進一退の攻防が続くなか、90＋９分、コロンビアのカンパスがクチョのアシストから強烈なヘッド弾。最後まで攻め抜いたコロンビアが３−１で勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】良質なミドルパス、狙いすましたシュート。ディアスが１Ｇ１Ａ！
序盤からポゼッションで上回るコロンビアに対し、ウズベキスタンは堅実な守備で対応する。
32分、縦パスに抜け出したコロンビアのディアスが放った決定的なシュートは、ポストに弾かれてゴールならず。その２分後、ディアスに対する激しいタックルで、ウズベキスタンのクサノフにイエローカードが提示される。
コロンビアの１点リードで迎えた後半、60分にウズベキスタンが試合を振り出しに戻す。ショムロドフのボレーシュートのこぼれ球をファイズラエフが押し込む。同国史上初のＷ杯での得点だ。
同点に追いつかれたコロンビアは、65分に勝ち越す。スローインの流れからプエルタのお膳立てで、ディアスが狙いすましたシュートを流し込んだ。
その後も一進一退の攻防が続くなか、90＋９分、コロンビアのカンパスがクチョのアシストから強烈なヘッド弾。最後まで攻め抜いたコロンビアが３−１で勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】良質なミドルパス、狙いすましたシュート。ディアスが１Ｇ１Ａ！