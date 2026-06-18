ダイヘンが大幅高で５日続伸している。１７日の取引終了後に、九州製鋼佐賀工場内に設置された「武雄蓄電所」（佐賀県武雄市）に「蓄電池パッケージ」を納入したと発表しており、これを好材料視した買いが入っている。同蓄電所は複数社の出資により設立された武雄蓄電所合同会社を事業主体として開発。設計・施工はＪＥＳＣＯホールディングス傘下のＪＥＳＣＯエコシステムが担当し、２５年１１月に商業運転を開始し