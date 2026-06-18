ロッテは17日、6月19日からマリーンズストア各店にて「ALL FOR CHIBA. UNITY IN SPORTS.」関連グッズを販売することになったと発表した。6月21日は「ALL FOR CHIBA. UNITY IN SPORTS.」と題し、ジェフユナイテッド市原・千葉、柏レイソル、アルティーリ千葉、千葉ジェッツの4チームを迎え、マリーンズを含めた計5つのプロスポーツチームが、競技の垣根を越えてZOZOマリンスタジアムに集結するイベントを実施。今回展開するグ