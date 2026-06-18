“市内全域”は全国初…寝屋川市の「空き家税」条例案 １７日、大阪の寝屋川市議会に提出された「空き家流通促進税」の条例案。市内全域の居住実態のない空き家の所有者に対して、固定資産税以外に市独自の税金「空き家税」を課すという内容です。 【図解】寝屋川市が導入目指す「空き家税」加算の仕組みは？ 寝屋川市によると、市内には約１万５０００戸の空き家があり、そのうち約４割（約６４００戸）は居住実態がなく賃