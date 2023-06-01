“W杯第２戦の壁”日本代表は過去７大会でわずか１勝…決勝T進出への分岐点となるチュニジア戦
ワールドカップの第２戦は、日本代表にとって第２戦は鬼門であると同時に、グループリーグの行方を左右する重要な一戦でもある。
日本代表が過去７大会のワールドカップでグループステージ第２戦を戦い、唯一白星を掴んだのは2002年日韓大会のロシア戦。稲本潤一の決勝弾で１−０と勝利した試合だ。
その後は2006年ドイツ大会でクロアチアとスコアレスドロー、2010年南アフリカ大会ではオランダに０−１、2014年ブラジル大会ではギリシャと０−０、2018年ロシア大会ではセネガルと２−２で引き分け。そして2022年カタール大会ではコスタリカに０−１で敗れた。
19998年大会のクロアチア戦（０−１）を含め通算成績は１勝３分３敗。数字だけを見れば苦戦している印象は否めない。
ただ、ベスト16進出を果たした2002年、2010年、2018年、2022年の４大会を振り返ると、第２戦で勝利したのは2002年だけ。第２戦を落としたり引き分けたりしても、その後に巻き返してグループリーグ突破を成し遂げてきた歴史がある。
それでも、第２戦が重要な分岐点であることに変わりはない。実際に決勝トーナメントへ進出した４大会のうち３大会で、日本は第２戦終了時点で勝点４以上を獲得していた。
優位な立場で最終戦を迎えるためにも、第２戦の結果はグループリーグの行方を大きく左右する。
６月20日（現地時間21日）、チュニジア戦で是が非でも白星を掴みたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
日本代表が過去７大会のワールドカップでグループステージ第２戦を戦い、唯一白星を掴んだのは2002年日韓大会のロシア戦。稲本潤一の決勝弾で１−０と勝利した試合だ。
その後は2006年ドイツ大会でクロアチアとスコアレスドロー、2010年南アフリカ大会ではオランダに０−１、2014年ブラジル大会ではギリシャと０−０、2018年ロシア大会ではセネガルと２−２で引き分け。そして2022年カタール大会ではコスタリカに０−１で敗れた。
ただ、ベスト16進出を果たした2002年、2010年、2018年、2022年の４大会を振り返ると、第２戦で勝利したのは2002年だけ。第２戦を落としたり引き分けたりしても、その後に巻き返してグループリーグ突破を成し遂げてきた歴史がある。
それでも、第２戦が重要な分岐点であることに変わりはない。実際に決勝トーナメントへ進出した４大会のうち３大会で、日本は第２戦終了時点で勝点４以上を獲得していた。
優位な立場で最終戦を迎えるためにも、第２戦の結果はグループリーグの行方を大きく左右する。
６月20日（現地時間21日）、チュニジア戦で是が非でも白星を掴みたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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