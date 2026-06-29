元E-girlsでモデルの稲垣莉生が6月28日、自身のInstagramを更新。複数枚の近影を投稿したなかで、とある写真が注目を集めている──。「投稿自体は私服姿を収めた何気ないオフショットでしたが、ネット上の一部ユーザーはネックレスに着目したんです。それは稲垣さんが、クロムハーツのネックレスを着用している写真で、これが、なにわ男子の長尾謙杜さんとの“匂わせ”ではないかと話題になったんです。ファンにとって、長尾さ