©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ©PokémonCUTIE STREETが＜単独LIVE -04 / 05 STREET-＞を5月30日（土）、31日（日）に兵庫県・GLION ARENA KOBE、6月16日（火）、17日（水）に東京都・有明アリーナで開催。公演最終日である17日（水）には、CUTIE STREETがエンディングテーマを務めるテレビアニメ「ポケットモンスター」に登場するキャプテンピカチュウとステージでコラボレーションし