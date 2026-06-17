©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ©Pokémon CUTIE STREETが＜単独LIVE -04 / 05 STREET-＞を5月30日（土）、31日（日）に兵庫県・GLION ARENA KOBE、6月16日（火）、17日（水）に東京都・有明アリーナで開催。

公演最終日である17日（水）には、CUTIE STREETがエンディングテーマを務めるテレビアニメ「ポケットモンスター」に登場するキャプテンピカチュウとステージでコラボレーションした。

本公演は毎年恒例となっているCUTIE STREETの単独ライブであり、昨年の豊洲PITから会場の規模がさらに広がり、今年はGLION ARENA KOBEと有明アリーナの2会場で開催。全国ツアーや『第67回 日本レコード大賞』の新人賞、3rdシングルCD『キュートなキューたい / ナイスだね』が初週売上50万枚のハーフミリオンを突破し、オリコンウィークリーチャート1位を獲得するなど様々な経験を経て、大きく成長した姿で今回、アリーナのステージに立った。

ライブはグループ初期からライブを支える人気曲「ひたむきシンデレラ！」からスタート。開演早々から大盛り上がりのなか、今回の単独LIVEで初披露した新曲「ホメマクリズム」をパフォーマンスすると、会場はすぐさま熱気に包まれる。この楽曲は、メンバー同士で日頃からお互いを褒め合っているCUTIE STREETらしさを、あえてクールかつ熱量あふれるサウンドに落とし込んだ、“褒める”をテーマにした新境地となる一曲。ファンからの「いいね！」の掛け声が会場中に反響し、爆発的な一体感を生み出していた。

また、3rdシングルCDに収録され話題を呼んだグループ初のユニット曲「I Amai Me Mind」「Crush on you」も披露。古澤里紗・川本笑瑠・梅田みゆによる「I Amai Me Mind」ではキュートでポップに、佐野愛花・板倉可奈・増田彩乃・真鍋凪咲・桜庭遥花の「Crush on you」はクールかつキレのあるパフォーマンスでファンを魅了していた。さらに、作詞作曲を川谷絵音が務めた「ナイスだね」をはじめ、「ゆめみるプリマドンナ」「キューにストップできません！」「ぶりきゅきゅ」など人気曲を披露。トロッコでセンターステージへと移動したりと、ファンの近くまでメンバーがやってくる嬉しい演出もあり、会場の熱はさらに高まっていく。

後半戦は、板倉が煽りでファンのテンションを上げると「かわいいだけじゃだめですか？」「キュートなキューたい」「でいすこみゅーたんと！」「ちきゅーめいくあっぷ計画」を立て続けにパフォーマンスし、ファンの盛り上がりは最高潮に。ラストは「ハッピー世界！」で、ステージのメンバー、そして客席にいるファン全員で手を天高く掲げ、まさに“ハッピー世界”な空間を作り上げていた。

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アンコールでは、MCで増田彩乃が「今日はあのアニメからスペシャルゲストが来てくれています！」と喋ると客席がどよめき、メンバーの呼びかけに答えてキャプテンピカチュウがサプライズで登場。客席から大きな歓声が上がり、テレビアニメ「ポケットモンスター」のエンディングテーマ「キュートなキューたい」をコラボパフォーマンス。キャプテンピカチュウはメンバーに負けないくらいキュートでビリビリなダンスを披露し、アリーナに集まったファンを痺れさせる。

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さらに、楽曲が終わるとキャプテンピカチュウと一緒に集合写真撮影やTikTok撮影を行う場面も。このコラボにメンバーたちが思わず「可愛い〜」と伝えたあと、慌てて「キャップは“カッコいい”だよね！」と訂正するお茶目なやりとりもあった。それでもキャプテンピカチュウがステージを去ると、メンバーたちは「メロメロ〜」「可愛すぎる」と心の声が思わず漏れて出していた。

“10万ボルト”級の痺れるようなパフォーマンスが数々あり、あまりの楽しさに時間の経過が“電光石火”のようであった今回の公演。この単独ライブが彼女たちをさらにレベルアップさせたことは会場に駆けつけていたファンなら納得するだろう。

なお、新曲「ホメマクリズム」と、キャプテンピカチュウとコラボした「キュートなキューたい」の有明アリーナでのライブ映像がCUTIE STREET公式YouTubeチャンネルで公開予定。また、今回のライブでも大いに会場を湧かせた「ホメマクリズム」が本日より配信されている。

すでに秋からアリーナツアーの開催が決定しているCUTIE STREETの次のワンマンライブは、いよいよ8月25日（火）・26日（水）に行われる日本武道館でのグループデビュー2周年公演となる。

New Digital Single「ホメマクリズム」

配信日：2026年6月17日（水）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/HOMEMAKU-RHYTHM

＜CUTIE STREET 2nd ANNIVERSARY LIVE 2026＞

2026年8月25日（火）開場 16:30 / 開演 18:00

2026年8月26日（水）開場 15:30 / 開演 17:00

会場：東京都 日本武道館

詳細はこちら：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/2ndanniversarylive

＜CUTIE STREET JAPAN ARENA TOUR 2026 -AUTUMN-＞

9月23日（水・祝） 神奈川 横浜アリーナ

9月29日（火） 東京 有明アリーナ

9月30日（水） 東京 有明アリーナ

10月3日（土） 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

10月4日（日） 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

10月28日（水） 福岡 マリンメッセ福岡A館

10月29日（木） 福岡 マリンメッセ福岡A館

10月31日（土） 兵庫 神戸ワールド記念ホール

11月1日（日） 兵庫 神戸ワールド記念ホール

11月14日（土） 広島 広島グリーンアリーナ

11月15日（日） 広島 広島グリーンアリーナ

11月28日（土） 愛知 IGアリーナ

11月29日（日） 愛知 IGアリーナ