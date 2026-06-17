大分県日田市の一部の地区で水道水に白い濁りが確認され、市は水を飲まないよう呼びかけ、給水スポットを設置しています。 日田市 ◆地域住民 「風呂を入れたら、濁っているという感じだった」 「原因を究明してもらいたい。市民が心配している」 市によりますと、15日午後、日田市天瀬町の女子畑地区の住民から「水道水が白く濁っている」と連絡がありました。市が調べたところ、水源の井戸水などでも濁り