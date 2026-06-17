＜フードコートの非常識？＞食べ終わる人の横で席が空くのを待ったり声をかけたりするのはNG？
混み合うフードコートでは、なかなか席が確保できず困ってしまいますよね。じっと待っているだけではいつまでも食事ができないため、ママスタコミュニティのあるママも、食べ終わりそうな人の近くで待ったり声をかけたりするようですが……。
『フードコートで席がないとき、食べ終わりそうな人の近くで待つのはダメなの？ 席が確保できないときは、そろそろ終わりそうですか？ と聞いたり、「席がないじゃん」と子どもに言わせたりするよ』
フードコートで席確保。急かされているようで嫌
『急かしているようでよくないよ。それは非常識』
『前に言われて席を譲ったことがあるけれど、気分が悪かったな』
まだ食べているのに近くで待たれたり、子どもから何か言われたりしたら、急かされているように感じますよね。「早く食べて」と言われているのと同じですから、食べている人たちは気分を害すのではないでしょうか。
プレッシャー。逆に席を譲りたくなくなる
『食べ終わる前から横に立ってプレッシャーをかけられたり、子どもに「ママお腹空いた。まだなの？ 早くどかないかな？」と言われたりしたら、私は嫌。だからやらないし、腹立つから逆にゆっくり食べる』
『子どもに「席、空きますか？」と聞かせるならまだしも、「席がない」なんてプレッシャーをかけるようなことを言わせる家族がいたら、デザートを買いに行っちゃうかも』
食事をしている最中に近くで待たれると、それだけでプレッシャーになってしまうもの。気になって食事を楽しむことができません。逆にゆっくり食べたり、デザートを追加したりするという意見もありました。相手にとっては意地悪に感じるかもしれませんが「食事の邪魔をしないで！」という強いアピールですね。そのくらい、食事中に声をかけたりプレッシャーを与えたりするのは嫌がられることなのでしょう。
テーブルを片付けている人には声をかけるかも
『食べ終わりそうなタイミングでは声をかけないけれど、テーブルを片付けたり子どもをベビーカーに乗せたりしているなら、近くで待っちゃうかも』
『全員が立ち上がって上着を着だしたりベビーカーに乗せたりしていたら、さり気なく近くに行っちゃうかな。明らかに食べ終わっているのに、みんなで黙々とスマホを見て居座っているファミリーの方が嫌だわ』
テーブルの片付けや上着の着用は、席を立つサイン。また、小さいお子さんをベビーカーに乗せているならば、間もなく席を離れるということでしょう。少々強引かもしれませんが、近くで待っていないと他の人に席を取られてしまい、いつまで経っても食事ができません。
また、待っている人からすれば、混雑したフードコートで、明らかに食べ終わっているのに席を立たない人の方が非常識と感じるかもしれません。待っている人への配慮も、フードコートでのマナーのひとつといえるでしょう。
子どもが同じことをされたらどう思う？
『同じことされても平気？ 私はすごく嫌』
『自分がやられたら嫌じゃないの？ 嫌だからわざとやるの？ 子どもが外で同じようなことをするようになるよ。お友達から嫌われちゃうよ』
混み合うフードコートで、他の人が食べている近くで待ったり声をかけたりするのは、好ましくないとの意見が見られました。少し厳しい意見ではありますが、もし自分が同じことをされたらどう感じるのかを考える必要があります。
もし、子どもが友達と出かけたときに、同じように声をかけたりプレッシャーを与えたりしたら、友達から避けられるようになる恐れも。
子どもには、食べている人に嫌な思いをさせず、きちんと順番を待つように教えることも大切ではないでしょうか。