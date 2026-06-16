投票結果の発表時点でMLB1位の打率.343も…MLB機構は15日（日本時間16日）、オールスターゲームの先発出場野手を決めるファン投票の第1次ラウンド中間発表を行った。ナ・リーグ遊撃手部門において、メジャートップの打率を誇るマーリンズのオットー・ロペス内野手が5位にとどまる結果に。この事態に対し、現地記者から異議が唱えられ、米ファンからは「おかしいだろ」などと不満の声が殺到している。各ポジションの上位2選手が