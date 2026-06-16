投票結果の発表時点でMLB1位の打率.343も…

MLB機構は15日（日本時間16日）、オールスターゲームの先発出場野手を決めるファン投票の第1次ラウンド中間発表を行った。ナ・リーグ遊撃手部門において、メジャートップの打率を誇るマーリンズのオットー・ロペス内野手が5位にとどまる結果に。この事態に対し、現地記者から異議が唱えられ、米ファンからは「おかしいだろ」などと不満の声が殺到している。

各ポジションの上位2選手が決選投票となる2次ラウンドに進出する。同部門では、ナショナルズのCJ・エイブラムス内野手が57万9796票を集めて1位に立ち、2位にはドジャースのムーキー・ベッツ内野手が56万7566票で続いている。ベッツと3位のレッズのエリー・デラクルーズ内野手との差は約10万票となっており、現状の1位と2位が決選投票に進む可能性が高い状況となっている。

この中間発表に対し、マーリンズ専門メディア「Fish On First」のケビン・バレル記者が公式X（旧ツイッター）で「茶番」と糾弾した。「オットー・ロペスが5位にいるべきではない」と主張し、上位選手の成績を列挙。今季不振のベッツはwRC+（打撃指標）78、勝利貢献度WAR（ファングラフス版）0.5にとどまる。対するロペスはメジャー1位の打率.343に加え、WAR3.0、wRC+135と好成績を残している。

圧倒的な数字を残しながら圏外に沈む現状に、米ファンも怒りを隠しきれない様子だ。「オットー・ロペスが誰よりもいい選手」「ベッツの代わりにロペスが入るべき」「ドジャースファンの組織票だ」「なぜ打率1位の選手が5位なんだ おかしいだろ」「オールスターというブランドも完全に失墜した」「全員ロペスに投票してくれ！」「ファン投票制度は今すぐゴミ箱へ捨てるべき」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）