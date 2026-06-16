めちゃコミックで独占配信され人気急上昇中の話題作『未婚詐欺〜私の知らない彼の顔』が実写ドラマ化！ MBS/tvkほか「ドラマ特区」枠にて、2026年7月16日（木）より放送がスタートすることが決定した 。本作は、結婚7年目を迎えた完璧すぎるエリート弁護士の夫が、実は妻に隠れて「未婚」と偽り、ほかにも2人の女性と交際していたという衝撃の事実から始まる愛憎の復讐サスペンスとなっている。■豪華W主演！信頼する妻×3股をかけ