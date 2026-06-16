めちゃコミックで独占配信され人気急上昇中の話題作『未婚詐欺〜私の知らない彼の顔』が実写ドラマ化！ MBS/tvkほか「ドラマ特区」枠にて、2026年7月16日（木）より放送がスタートすることが決定した 。

本作は、結婚7年目を迎えた完璧すぎるエリート弁護士の夫が、実は妻に隠れて「未婚」と偽り、ほかにも2人の女性と交際していたという衝撃の事実から始まる愛憎の復讐サスペンスとなっている。

■豪華W主演！信頼する妻×3股をかけるクズ夫

不妊治療に悩みながらも、優しく支えてくれる夫を心から信頼している専業主婦のヒロイン・堂島沙耶香を演じるのは、数々のドラマや映画、舞台で確かな存在感を放つ北乃きい。

そして、理想的な夫の顔をしながら裏では「未婚詐欺」を働くエリート弁護士・堂島慎司役を、人気ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」のパフォーマーであり、俳優としても目覚ましい活躍を見せる藤原樹が演じる。

■堂島 沙耶香（どうじま・さやか）役 ／ 北乃きい



北乃きいコメント

幸せだと信じていた日常が少しずつ崩れていく恐怖や悲しみ、そしてその先にあるさまざまな感情を、沙耶香を通して真摯に表現したいと思っています。先の読めないスリリングな展開が続く作品ですが、ただ苦しいだけではなく、人の強さや希望を感じていただける物語になっています。原作の魅力を大切にしながら、精一杯沙耶香を生きさせていただきます。

■堂島 慎司（どうじま・しんじ）役 ／ 藤原樹（THE RAMPAGE）



藤原樹コメント

登場人物それぞれの思惑が複雑に絡み合い、先の展開が気になってハラハラしながら一気に読み進めてしまうほど引き込まれる作品でした。慎司の本音が見えない不気味さもすごく印象的です。僕自身、新たな一面をお見せできる役になるのではないかと感じています。作品の世界観を大切にしながら、共演者の皆さんやスタッフの皆さんとコミュニケーションを取り、撮影を楽しみながら役と向き合っていきたいと思います。視聴者の皆さんに作品の魅力をしっかり届けられるよう頑張ります。

原作者＆監督からも期待のコメントが到着！

ドラマ化にあたり、原作のあいざわあつこ先生、漫画の石川トミー先生、そして本作のメガホンをとる進藤丈広監督からコメントが寄せられた。

漫画 石川トミー先生による応援イラスト



■原作者・あいざわあつこ先生コメント

今作は書き始めた当初から、「いつかドラマ化しないかな〜」「ドラマ化するなら〜...」なんて、色々と夢見がちなことを思いながら毎月原稿に向き合っておりました。なので、今回ドラマ化のお話をいただいた際には、「えっ、これは夢じゃないのか」と驚きました。素敵なお話がいただけたのも、ひとえに一緒に作り上げてくださった石川先生、編集部の皆様。そして、応援してくださる読者の皆様のおかげでございます。どうぞ、ドラマ版の沙耶香たちの行く末も見届けてくださいませ。

■監督 進藤丈広コメント

原作を読み、したたかで人間味ある登場人物に惹かれ、是非とも映像化したいと感じました。そこに個性的で魅力あるキャスト陣が集結。本読み時からそのアンサンブルにワクワクが止まらず、早く撮影したい気持ちになっています。僕自身は新たなジャンルに挑戦ですが、皆様に楽しんでもらえるようなドラマに仕上げてみせます！

＜ドラマあらすじ＞

堂島沙耶香（北乃きい）は、弁護士の夫・慎司（藤原樹）を支える専業主婦。本業のほかにコメンテーターとしてメディアへの露出も続く慎司。イメージを壊さないように、結婚している事実も世間には公表していない。沙耶香は慎司を支え、慎司も沙耶香への感謝を忘れない。お互いに尊重し合う順風満帆な夫婦だ。そんな２人の唯一の悩みは、子どもができないこと。不妊治療を１年続けているが上手くいかない。

「幸せだけど、夫との子どもは欲しい」

慎司は文句ひとつ言わずに支えてくれる。しかしそんな完璧な旦那には、妻の知らない顔があった----。結婚の事実を隠し、妻以外の女性２人と交際を続ける「未婚詐欺」を働いていた----！クズ男に裏切られた３人の女性が結託・・・！？彼女らの選択は？そして、夫婦の運命は？

＜放送情報＞

ドラマ特区「未婚詐欺 私の知らない彼の顔」

2026 年７月16 日（木）初回放送スタート

MBS ：７月16 日（木）より毎週木曜 24：59

テレビ神奈川：７月16 日（木）より毎週木曜 23：30

チバテレ ：７月17 日（金）より毎週金曜23：00

テレ玉 ：７月22 日（水）より毎週水曜24：30

とちテレ ：７月23 日（木）より毎週木曜23：30

群馬テレビ ：７月23 日（木）より毎週木曜24：00

※放送後TVerにて見逃し配信

公式HP：https://www.mbs.jp/mikonsagi/

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