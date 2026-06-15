ハンバーガーチェーンを展開するウェンディーズ・ジャパン及びファーストキッチン（東京都新宿区）が、期間限定メニュー「サーロイン牛かつバーガー」を東京・大阪・京都などの18店舗限定で6月18日から販売します。【写真】えっ！牛かつと大根おろし、キャベツの量がヤバイ！ぜいたくバーガーをもっと！販売18店舗のリストがコレです！同メニューは、肉厚なサーロインをぜいたくに牛かつにした、日本でしか味わえないオ