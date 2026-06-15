ハンバーガーチェーンを展開するウェンディーズ・ジャパン及びファーストキッチン（東京都新宿区）が、期間限定メニュー「サーロイン牛かつバーガー」を東京・大阪・京都などの18店舗限定で6月18日から販売します。

【写真】えっ！ 牛かつと大根おろし、キャベツの量がヤバイ！ ぜいたくバーガーをもっと！ 販売18店舗のリストがコレです！

同メニューは、肉厚なサーロインをぜいたくに牛かつにした、日本でしか味わえないオリジナル商品です。牛かつは牛肉本来の柔らかさとジューシーなうまみにサクサクな衣が楽しめる上、重量115グラムというボリューム。ジューシーな牛かつをさっぱりと食べられるよう、食感が楽しめる“鬼おろし大根”とシャキシャキのキャベツを組み合わせています。また、和のテイストとしてうまみのある丸大豆しょうゆに、爽やかな辛みが楽しめる茎わさびを加え、香り豊かな大葉を添えています。

価格は単品1650円（税込み）です。

ウェンディーズ・ファーストキッチンでは、これまで高級バーガーを販売。今回が第7弾となります。