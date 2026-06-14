【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師の『2026 NHKサッカーテーマ』「烏」のジャケットと、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で披露した「IRIS OUT」パフォーマンス映像が公開される。 ■「烏」はサッカー日本代表の初戦に合わせて配信リリース決定 『2026 NHKサッカーテーマ』として米津玄師が書き下ろした「烏」のジャケットアートが公開となった。本ジャケットは