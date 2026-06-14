米津玄師『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』6冠達成！会場で披露したパフォーマンス映像＆『2026 NHKサッカーテーマ』「烏」のジャケット公開
米津玄師の『2026 NHKサッカーテーマ』「烏」のジャケットと、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で披露した「IRIS OUT」パフォーマンス映像が公開される。
■「烏」はサッカー日本代表の初戦に合わせて配信リリース決定
『2026 NHKサッカーテーマ』として米津玄師が書き下ろした「烏」のジャケットアートが公開となった。本ジャケットは、米津玄師による描き下ろし作品となり、楽曲はサッカー日本代表の初戦にあわせ、6月15日に配信リリースがスタートする。
さらに6月13日に開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で、米津は「最優秀J-POP楽曲賞」「最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞」「Best Japanese Song in Asia」「Best Japanese Song in Europe」「Best Japanese Song in North America」「Best Japanese Song in Latin America」の全6冠を達成。その会場で披露した「IRIS OUT」のパフォーマンス映像も公開されている。
■リリース情報
2026.06.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「烏」
■【動画】米津玄師「IRIS OUT」MUSIC AWARDS JAPAN 2026
■関連リンク
「烏」特設サイト
https://reissuerecords.net/Karasu/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/