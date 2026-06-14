【モデルプレス＝2026/06/14】俳優の谷原章介とQuizKnock（伊沢拓司、河村拓哉、ふくらP、山本祥彰）がこのほど、都内で開催された「BS10 パネルクイズ アタック25 QuizKnock大会」の収録後、囲み取材に出席。ゴールデン帯に引越しとなることを受け、心境を語った。【写真】QuizKnockメンバー、美人妻の著書イベントに登場◆谷原章介「大きなパートナー」明かす谷原がMCを務める同番組は、7月より51年の歴史で初めて放送日時を変更