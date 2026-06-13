All About ニュース編集部では、2026年5月29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、「芸能人夫婦」に関するアンケートを実施しました。その中から、絵になると思う俳優の「芸能人夫婦」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：菅田将暉×小松菜奈／76票2位にランクインしたのは、数々の映画やドラマで存在感を放つ若手実力派俳優の菅田将暉さんと、モデル・俳優として国内外で多角的に活