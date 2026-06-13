公式ホームページで発表DAZNは6月13日、年間プラン「DAZN Soccer」の契約に関し、一部の期間において月額プランと受け取れる不適切な記載がなされていたことが発覚したとして、お詫びと今後の対応を発表した。発表によると、対象となるのは2026年5月30日から6月11日午後8時までの期間。この間に加入した利用者のうち、契約の継続を希望しない利用者に対しては順次連絡を行い、解約やプラン変更の手続きを案内している。また、