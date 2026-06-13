公式ホームページで発表

DAZNは6月13日、年間プラン「DAZN Soccer」の契約に関し、一部の期間において月額プランと受け取れる不適切な記載がなされていたことが発覚したとして、お詫びと今後の対応を発表した。

発表によると、対象となるのは2026年5月30日から6月11日午後8時までの期間。この間に加入した利用者のうち、契約の継続を希望しない利用者に対しては順次連絡を行い、解約やプラン変更の手続きを案内している。また、本件への問い合わせ対応においても、一部の利用者に混乱を招く案内があったことを明かした。

今回の件を重く受け止めた同社は、DAZN Soccerの継続を希望しない利用者への解約手続きを承るとともに、表示内容や案内が分かりづらかった点を踏まえ、利用状況や申し込み時の状況を確認したうえで返金などの適切な対応を個別に行う。

また、変更を希望する利用者には、実施中のキャンペーンに基づく「DAZN Standard月額プラン（月額1980円）」への移行を案内している。変更完了後は当月のDAZN Soccerの未利用相当分を日割りで精算し、初月料金の割引に充当する。キャンペーン料金は最初の3か月間適用され、その後は通常料金の月額4200円が適用される。

同社は「今後は再発防止に努め、より分かりやすいご案内とサービスの提供に取り組んでまいります」と声明を出し、理解を求めている。（FOOTBALL ZONE編集部）